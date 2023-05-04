У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В четверг, 4 мая, у берегов Филиппин было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии республики. Эпицентр стихии находился в 15 километрах на северо-восток от муниципалитета Маконакон в провинции Исабела.

По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра. В Маконаконе проживают более 3,9 тысячи человек. Также толчки ощущались в ряде районов регионов Олокос и Долина Кагаян.

Ученые не исключают, что землетрясения в этом районе повторятся. С момента первого толчка там произошло уже девять подобных инцидентов магнитудой от 2,3 до 4,2.

При этом угрозы цунами не возникало, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в акватории Тихого океана близ полуострова Камчатка. По словам местных жителей, они хорошо ощутили подземные толчки, их силу они оценивают в 3 балла.