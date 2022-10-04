Тюрколог: Анкара намерена извлечь выгоду от утечек на «Северных потоках» Тюрколог Аватков заявил о намерении Анкары извлечь выгоду от утечек на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Турция пытается добиться от «Газпрома» скидки на энергоресурсы после диверсий на «Северных потоках», передает «Экономика сегодня». Анкара осознает, что «Турецкий поток» остался единственным в полной мере активным газопроводом европейского направления и пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации, заключил тюрколог Владимир Аватков. По его словам, Турция хочет стать хабом для импорта энергоресурсов из России в Европу и перепродавать полученный по сниженным ценам газ в ближайшие страны.

Анкара понимает, что «Турецкий поток» носит принципиальную важность для России с точки зрения энергопоставок. Иными словами — турки из сложившей ситуации пытаются выбить для себя как можно больше дивидендов. <...> Увеличение поставок российского сырья в эту страну могло бы использоваться для его дальнейшего реэкспорта в Южную Европу. Турция претендует на позицию хаба, через который проходят торгово-экономические пути, — резюмирует Аватков.

Эксперт также отметил, что экономика Турции находится в слабом состоянии, однако задался вопросом: почему хватает на производство и поставки «Байрактаров» на Украину, но не хватает на российский газ? По словам тюрколога, это связано с «классическим турецким торгом».

Компания South Stream Transport B.V., оператор газопровода «Турецкий поток», ранее сообщила, что у нее досрочно отозвали экспортную лицензию из-за санкций Европейского союза против России. Отмечается, что речь идет о санкциях от 18 сентября. Компания уверяет, что поставки по газопроводу не пострадают. Она уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов. В заявке отмечается, что поставки важны для энергетической безопасности Европы.