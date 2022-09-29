У оператора «Турецкого потока» досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС

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Газорегуляторный пункт

Компания South Stream Transport B.V., оператор газопровода «Турецкий поток», сообщила, что у нее досрочно отозвали экспортную лицензию из-за санкций Европейского союза против России, передает ТАСС. Отмечается, что речь идет о санкциях от 18 сентября.

В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах, — говорится в сообщении.

Компания уверяет, что поставки по газопроводу не пострадают. Она уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов. В заявке отмечается, что поставки важны для энергетической безопасности Европы.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что газопровод из России в Турцию через Черное море обеспечивает газом не только саму Турцию, но и страны Европы, а потому они должны быть благодарны Анкаре. По его словам, на сегодняшний день «Турецкий поток» является ключевой газовой артерией для европейских государств. Также Путин добавил, что в отличие от других путей поставок газа «Турецкий поток» всегда работал исправно, ритмично и без сбоев. В этом, по его мнению, также заслуга Эрдогана и его политики.