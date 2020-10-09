«Тыква с кредитами»: эксперт оценил планы Киева закупить катера у Лондона

https://static.news.ru/photo/4eeda498-0a94-11eb-81f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Директор Украинского института политики Руслан Бортник высказался о меморандуме, который предусматривает закупку Киевом в Британии ракетных катеров. По его словам, событие, названное победой украинских властей, может превратиться в «тыкву с кредитами».

Соглашение с экспортно-кредитным агентством Великобритании подписал во время визита в Соединённое Королевство президент Украины Владимир Зеленский. Документ предусматривает поставку в Незалежную современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения. В частности, украинский военный флот намереваются переоснастить на $1,4 млрд современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО.

Бортник в эфире телеканала Politeka Online отметил , что контракт почему-то заключён с британским экспортно-кредитным агентством. И задался вопросом, не кредит ли это очередной, да ещё с процентами.

Скорее всего, речь идёт о поставках б/у британских кораблей, как мы видим с американскими катерами. Возможно, это даже хорошо, но надо развивать флот, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двухдневный визит Владимира на Запад в контексте украинской ситуации вполне понятен — как очередной сигнал для Кремля. В то же время выбор страны выглядит весьма странным, учитывая те проблемы, с которыми сейчас сталкиваются сами британские власти.