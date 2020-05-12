Twitter разрешит сотрудникам работать из дома после окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/fa80c2ca-9485-11ea-b0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Twitter разрешит своим сотрудникам удалённую работу после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Если наши сотрудники находятся в той роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать это делать на постоянной основе, мы это реализуем, — говорится в сообщении.

По данным издания BuzzFeed, глава Twitter Джек Дорси разослал своим сотрудникам письма с информацией о возможности удалённой работы после пандемии. В офисе должны находиться IT-специалисты, обслуживающие серверы, а также некоторые другие работники.

В пресс-релизе Twitter указано, что офисы компании могут быть открыты в сентябре. До этого момента сотрудникам запрещены командировки. Любые массовые мероприятия под запретом до конца года.

NEWS.ru писал, что сотрудники штаб-квартиры ООН будут продолжать удалённую работу до 30 июня. В данный момент прорабатывается план по безопасному возвращению к работе в здании штаб-квартиры, когда это станет возможно.