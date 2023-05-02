Twitter разбанил пост Медведева о Польше

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Социальная сеть Twitter сняла ограничения с публикации зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о Польше. Ранее Медведев заявил, что платформа прогнулась под Госдепом США и украинцами. Он добавил, что обойдется без Twitter, который действует в интересах американского истеблишмента.

Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса, — говорится в примечании к твиту Медведева.

Речь идет о публикации, в которой Медведев заявил, что Польши не должно существовать как государства для России, пока страной руководят русофобы. Он пообещал уничтожить польских наемников, воюющих на стороне Украины в зоне СВО. Так он прокомментировал решение Варшавы изъять здание школы при российском посольстве.

Позднее зампред Совбеза России сам сообщил о блокировке своего твита. Он выразил недоумение, почему его публикация была ограничена, в то время как сообщения с призывами к уничтожению России считаются допустимыми в рамках правил соцсети.