Twitter ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида

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Доступ к аккаунту представителя движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Заибуллы Муджахида ограничила социальная сеть Twitter.

Внимание: доступ к этой учётной записи временно ограничен. Вы видите это предупреждение, потому что в этом аккаунте была замечена необычная активность, — написано на странице Муджахида.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.