Twitter не усмотрел нарушений своих правил постпредом России при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым в публикациях по Украине, заявил сам дипломат. Он добавил, что компания проверила все жалобы и пришла к выводу, что пост не подлежит удалению. Речь идет о комментарии со словами No mercy to the Ukrainian population! («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!») под постом Зеленского о благодарности к США за очередную партию оружия, пишет РИА Новости.