Twitter не обнаружил нарушений в публикациях постпреда Ульянова

Фото: Социальные сети

Twitter не усмотрел нарушений своих правил постпредом России при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым в публикациях по Украине, заявил сам дипломат. Он добавил, что компания проверила все жалобы и пришла к выводу, что пост не подлежит удалению. Речь идет о комментарии со словами No mercy to the Ukrainian population! («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!») под постом Зеленского о благодарности к США за очередную партию оружия, пишет РИА Новости.

Со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях, — рассказал Ульянов.

Он пояснил, что он имел в виду, что украинское руководство не проявляет никакого милосердия к собственному населению. Несмотря на это, слова представителя России вызвали резкую реакцию в Европе.

МИД Австрии ранее вызвал постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова после его поста в Twitter. Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье, пояснили в ведомстве.