https://static.news.ru/photo/b9096a84-3244-11ea-b4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкая авиакомпания Тurkish Airlines приостановила все рейсы в Иран и Ирак до 21:00 мск четверга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Наша авиакомпания приняла решение приостановить все рейсы в аэропорты Ирана и Ирака до 21.00 9 января, — заявил авиаперевозчик.

Также уточняется, что приостановка рейсов может быть продлена в зависимости от развития ситуации.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле.

Кроме того, утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, французская Air France приостановила все перелёты над территориями Ирана и Ирака. Такое решение было принято в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.