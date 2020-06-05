Турецкого журналиста посадили за критику государственного СМИ

https://static.news.ru/photo/6d6e6766-a759-11ea-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can Erok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд Турции принял решение о тюремном заключении для журналиста Метина Уджу. Причиной стала его критика деятельности государственного информационного агентства Anadolu.

По мнению арбитража, он виновен в оскорблении должностных лиц. Мужчина проведёт в тюрьме два месяца, передаёт Cumhuriyet.

Преследование Уджу началось после записи в Twitter, в которой он раскритиковал издание за публикацию примерных результатов выборов президента в 2018 году за четыре дня до голосования.

Я выступаю против агентства Anadolu, которое было основано [первым президентом Турции] Ататюрком, а стало агентством пропаганды в руках бесчестных людей, — написал он, отметив, что данные издания практически полностью совпали с реальными результатами выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что сирийские государственные и общественные деятели обратились к главе МИД РФ Сергею Лаврову и руководителям профильных комитетов Госдумы с жалобой на российские СМИ, которые якобы очерняют политическую элиту Арабской Республики. Они обращают внимание на увеличение негативных публикаций о президенте Башаре Асаде и сирийском руководстве, призывая обеспечить «сбалансированный взгляд» на то, что происходит в Сирии.