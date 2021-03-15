Турецкое СМИ рассказало о «сигнале» США для России на Кавказе

https://static.news.ru/photo/8945d47a-85ba-11eb-9ab2-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Соединённые Штаты обеспокоены интересами России, Китая и Ирана на Кавказе и намерены «возродить» активность в процессе урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

Президент США Джо Байден сосредоточен на разрешении внутренних проблем, но отдельные высказывания заместителя помощника главы Госдепа по вопросам Европы Джорджа Кента свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен в скором времени продемонстрировать свои интересы в регионе.

США дают сигнал: «Хотя меня не видно, у меня по-прежнему есть глаза и уши в регионе. У нас есть сила при необходимости предпринять желаемые шаги, прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики, — говорится в статье.

Автор привёл несколько заявлений Кента, согласно которым в Белом доме заинтересованы в «дистанцировании» Грузии от России. Кроме того, Байден намерен активизировать усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщал NEWS.ru, сербские журналисты заявили, что в сделках по продажам вооружения странам-союзникам Россия всё меньше полагается на американскую валюту. Это беспокоит США, так как они потеряли «последний козырь».