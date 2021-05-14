Турецкая делегация собралась в Россию для обсуждения ограничений

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Турецкая делегация 17 мая может отправиться в Россию, чтобы обсудить с российской стороной вопрос ограничения авиасообщения между странами, пишет газета Turizm Güncel.

Дипломатическую группу из Анкары возглавит министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсоем.

В Турции 19 апреля был введён полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией.

Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что постепенная отмена ковидных ограничений начнётся 17 мая. Затем появилась информация о том, что делегация из Анкары намерена обсудить с российскими коллегами введённые ранее Москвой ограничения на перелёты. Министерство культуры и туризма Турции пока не дало журналистам официального комментария по данному вопросу, отмечает ТАСС.

Ранее стало известно, что авиационное сообщение между Россией и Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией будет возобновлено с 25 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В штабе отметили, что решение было принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидемиологической обстановки. В результате с 25 мая дважды в неделю будут отправляться рейсы из Москвы в Рейкъявик и в Валлетту, трижды в неделю — в Канкун и Лиссабон.