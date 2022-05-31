Турция выдвинула США ультиматум по истребителям F-35 Турция потребовала от США изменить решение по F-35 или вернуть деньги

Фото U.S. Navy

Турецкие власти выдвинули США ультиматум по истребителям пятого поколения F-35. Анкара потребовала от Вашингтона вернуть деньги за самолеты или изменить решение по программе их поставки, рассказал агентству Anadolu глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Что касается F-35, то конгрессу (США. — NEWS.ru) необходимо пересмотреть своё решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги, — сказал министр.

Вашингтон ранее официально исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35. Поводом для этого шага послужила покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Турецкая сторона предложила США продать ей вместо F-35 самолеты четвертого поколения — F-16. В случае отказа Вашингтона Анкара может рассмотреть альтернативные варианты — приобрести истребители у Великобритании, Франции или же российские Су-57.