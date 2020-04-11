Турция вводит комендантский час в 30 городах, включая Анталью

Турция усиливает ограничительные меры по борьбе с коронавирусом и вводит 48-часовой карантин в 30 городах. Это вся провинция Зонгулдак, а также Анкара и Стамбул.
Запрет выхода на улицу для всех жителей указанных городов вводится с полуночи 11 апреля до полуночи 13 апреля,
Под запрет выхода попали Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван.
Ранее NEWS.ru сообщал, что туристы из России рассказали, готовы ли они путешествовать во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Согласно результатам опроса сервиса Biletix, покупать билеты на данный момент готовы 13% граждан.
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