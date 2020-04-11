Турция вводит комендантский час в 30 городах, включая Анталью

https://static.news.ru/photo/2008fb08-7b76-11ea-a7f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Murat Baykara/Keystone Press Agency/Global LOok Press

Турция усиливает ограничительные меры по борьбе с коронавирусом и вводит 48-часовой карантин в 30 городах. Это вся провинция Зонгулдак, а также Анкара и Стамбул.

Запрет выхода на улицу для всех жителей указанных городов вводится с полуночи 11 апреля до полуночи 13 апреля, говорится в распространённом заявлении МВД страны.

Под запрет выхода попали Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристы из России рассказали, готовы ли они путешествовать во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Согласно результатам опроса сервиса Biletix, покупать билеты на данный момент готовы 13% граждан.