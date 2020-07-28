Турция сократила число своих судов в спорном регионе Средиземного моря

https://static.news.ru/photo/75c3fdf8-d0c7-11ea-accc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Турция сокращает количество разведочно-буровых судов в восточной части Средиземного моря. В отношении этого региона у Анкары возник спор с Афинами по поводу прав на добычу углеводородов.

Об отзыве турецких кораблей заявили в пресс-службе правительства Греции. При этом было отмечено, что Афины готовы к диалогу с Анкарой «в рамках международного права и добрососедских отношений».

Турецкая сторона, в свою очередь, объявила о приостановке разведки природного газа в регионе для достижения соглашения с Грецией. Работы не будут проводиться как минимум в течение месяца, сообщает сайт anna-news.info. Это решение также продиктовано желанием «освободить пространство» для переговоров.

Турция неоднократно обвиняла Грецию в намерении лишить её прибыли от эксплуатации нефтегазовых месторождений в Средиземном и Эгейском морях. В Анкаре считают, что морские границы должны учитывать только материковую часть Греции, а не входящие в её состав острова.

Ранее NEWS.ru писал, что в последнее время президент Турции Реджеп Эрдоган предпринял целый ряд вызвавших международный резонанс шагов, что заставляет греческое руководство ожидать худшего. Турецкие эксперты утверждают, что в ближайшее время дело может дойти до пересмотра Лозаннского мирного договора.