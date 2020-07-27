C 27 июля Греция проводит учебные стрельбы близ острова Кастелоризо, к которому накануне направилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для поиска углеводородов. Афины уже издали соответствующее международное оповещение Navtex. За последнее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринял целый ряд вызвавших международный резонанс шагов, что заставляет греческое руководство ожидать худшего. Турецкие эксперты утверждают, что в ближайшее время дело может дойти до пересмотра Лозаннского мирного договора.

О том, что гидрографическая служба ВМС Греции выпустила Navtex, с помощью которого она зарезервировала морскую зону вокруг Кастелоризо, стало известно ещё в выходные. Сейчас греческий флот находится в этом районе. Согласно Navtex, другим кораблям запрещено пересекать зарезервированную для учений зону. Тем не менее, почти сразу же после уведомления гидрографической службы ВМС Греции Турция издала своё международное оповещение Navtex, в котором отвергла греческое. В турецкой интерпретации греческий Navtex якобы нарушает демилитаризованный статус острова Кастелоризо, который закреплён в Парижском мирном договоре 1947 года. Ситуация развивается на фоне выпущенного в минувший вторник, 21 июля, турецкой гидрографической службой оповещения Navtex о старте сейсмических исследований к югу от островов Родос и Кастелоризо и к юго-востоку от Крита с 21 июля до 2 августа. Исследования должно вести судно Oruc Reis.

Обстановка вызвала обеспокоенность в командовании Штатов и НАТО. Греческие СМИ передают, что атомный авианосец ВМФ США Dwight D. Eisenhower и ещё 12 американских боевых кораблей направились в Средиземное море с целью присоединиться к греческим учениям. Согласно этим сведениям, авианосец был направлен как раз в район к югу от греческого острова Крит — вблизи того места, где турецкое судно должно было проводить сейсморазведку. Dwight D. Eisenhower должен находиться на границе исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Греции. Согласно этим планам, в манёврах примут участие четыре пары самолётов F-16, которые базируются на острове Крит, а также четыре самолёта F-18, находящихся на авианосце Dwight D. Eisenhower. Шаги стали признаком существенного вмешательства США, однако в самой Греции не ожидают , что американцы будут предпринимать какие-то резкие действия. Более реальным посредником между Анкарой и Афинами в настоящее время выступает Германия.

Реджеп Тайип Эрдоган Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Политика Эрдогана серьёзно видоизменилась, предупреждают турецкие аналитики. По их мнению , в ближайшее время может дойти до пересмотра или другой интерпретации положений Лозаннского мирного договора. Сам турецкий лидер неоднократно указывал на то, что документ устарел: в декабре 2017 года турецкий лидер во время своего визита в Грецию открыто указал на то, что в Лозаннском договоре «есть нерешённые вопросы, которым не придают должного значения».

Это соглашение, подписанное 94 года назад, не только о Греции, там было 11 стран, в договоре есть даже Япония, — отметил Эрдоган. — В течение 94 лет планета перестраивается — она сильно изменилась, и в этот период между Грецией и Турцией возникли новые проблемы.

Так, Эрдоган обратил внимание на то, что договор описывает «мусульманское меньшинство» в Греции, однако Европейский суд, как правило, ссылается на понятие «турецкое меньшинство». Вполне вероятно, что Анкару не устраивает и то, что договорённости трактуют территориальные границы. Лозаннский договор устанавливает рубежи между Турцией и Грецией и закрепляет за Афинами право на те острова в Эгейском море, которые пытается оспорить Анкара. В связи с этим опасения греков кажутся оправданными. Вопрос лишь в том, где готов остановиться Эрдоган.