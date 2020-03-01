https://static.news.ru/photo/288a24c2-5ba1-11ea-a3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri/facebook.com

Турецкая армия 1 марта сбила военный самолёт в Сирии над Идлибом.

Воздушное судно принадлежало сирийским правительственным войскам, сообщает Rudaw English в Twitter.

Turkish army has shot down a military jet in #Idlib belonging to the Syrian regime forces. pic.twitter.com/UNiRHDOZWd — Rudaw English (@RudawEnglish) March 1, 2020

По другим данным, армия Сирии сбила беспилотник турецкого производства, принадлежавший вооружённой сирийской оппозиции, которая выступает на стороне Турции.Инцидент произошёл близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб.

Официальной реакции по данному поводу турецкой стороны пока не имеется.

Ранее NEWS.ru писал, что США и Турция обсуждают возможность временно развернуть зенитно-ракетные комплексы Patriot на южных рубежах Сирии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом политик ответил на вопрос журналистов по поводу переговоров с Анкарой после гибели 36 военнослужащих республики.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.