По другим данным, армия Сирии сбила беспилотник турецкого производства, принадлежавший вооружённой сирийской оппозиции, которая выступает на стороне Турции.Инцидент произошёл близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб.
Официальной реакции по данному поводу турецкой стороны пока не имеется.
Ранее NEWS.ru писал, что США и Турция обсуждают возможность временно развернуть зенитно-ракетные комплексы Patriot на южных рубежах Сирии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Таким образом политик ответил на вопрос журналистов по поводу переговоров с Анкарой после гибели 36 военнослужащих республики.
Ситуация в Сирии обострилась после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.