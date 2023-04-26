Турция резко увеличит пошлину на импорт зерна RG: Турция с 1 мая введет пошлину в размере 130% на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, который вводит пошлину в размере 130 процентов на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы с 1 мая, пишет Resmi Gazete. По информации издания, исключение было сделано только для двух стран: Сингапура, для которого действует пошлина в размере 16,2%, и Боснии и Герцеговины, для которой сохраняется нулевая ставка.

Турция введет пошлину в размере 130 процентов на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы с 1 мая, — сказано в публикации.

По словам журналистов, турецкие власти пошли на этот шаг, чтобы защитить местных производителей в преддверии нового сезона.

МИД РФ ранее перечислил пять «системных» проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая. В их число входит повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.