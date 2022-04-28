Эрдоган захотел решить конфликт между Россией и Украиной

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Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за проведённый обмен российского лётчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который произошёл на территории Турции, заявили в канцелярии турецкого президента. Также в ходе переговоров Эрдоган озвучил предложение стать инициатором урегулирования конфликта между Россией и Украиной, пишет ТАСС.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о произошедшем вчера в Турции обмене между Россией и США, а также событиях, связанных с войной на Украине. В ходе переговоров президент России Путин поблагодарил президента Эрдогана за обмен российского летчика Константина Ярошенко и американского морпеха Тревора Рида <...> Президент Эрдоган заявил, что посредничество Турции в этом обмене является не только признаком того, какое значение она придает миру, диалогу и сотрудничеству, но и её значимостью с точки зрения её посреднической миссии, — говорится в сообщении.

Эрдоган и Путин также обсудили в ходе беседы ситуацию на Украине.

По информации канцелярии, координация между разведывательными службами РФ и Турции будет способствовать установлению стабильности.

Также было отмечено, что Анкара готова стать инициатором урегулирования конфликта между Москвой и Киевом и выступить в качестве посредника.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что Анкара пытается удержать своих союзников по НАТО от вхождения в Чёрное море, так как это может быть воспринято как провокация и только повысит напряжение. По его словам, сейчас в Чёрном море нет военных кораблей из стран вне региона. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что у Турции есть план по поддержанию стабильности в регионе и она продолжит ему следовать.