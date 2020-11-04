Турция отрицает существование организации, которую запретили во Франции

https://static.news.ru/photo/4897c4f0-1ec8-11eb-be57-fa163e074e61_660.jpg Фото: TurkishForeignMinistry/facebook.com

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что националистической организации «Серые волки» не существует. Накануне её деятельность объявили запрещённой во Франции.

Известно, что движения под названием «Серые волки», которое было запрещено французским правительством, не существует. Это последнее проявление противоречивой психологии, по которой эта страна рассматривает действия ряда отдельных людей в рамках их принадлежности к якобы существующей организации, — сообщили в ведомстве.

При этом в МИД считают недопустимым запрещать символику, которая не несёт в себе ничего противозаконного и распространена во многих странах.

Там отметили, что в Париже утверждают о невозможности ограничить свободу выражения мнений, но ограничивают её, когда речь идёт о других, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 4 ноября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о запрете в стране турецкой националистической организации «Бозкурт» («Серые волки»).

Федеральная служба защиты Конституции Германии (BfV) также помещает «Серых волков» в ряд зарубежных ультраправых экстремистских организаций. Численность группы оценивается в 11 тысяч человек, однако эксперты считают, что эта цифра может быть заниженной.