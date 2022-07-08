«Тройная ловушка»: в Германии признали превосходство России над Западом Focus: Россия загнала Запад в «тройную ловушку» из-за Украины

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Немецкий журналист Ульрих Райц в своей статье для журнала Focus написал, что Россия имеет три основных «рычага», которые позволяют правильно выстраивать политические взаимоотношения с Западом на фоне происходящего на Украине. Автор материала пояснил, что среди них газ и мирные переговоры. Он добавил, что попытка Запада изолировать Россию провалилась.

У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение. Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться. Запад угодил в «тройную ловушку», — сказано в публикации.

Он также указал на встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов G20, где многие отказались критиковать Москву за события на Украине.

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю ранее заявил, что страны G20 не намерены подчиняться Западу во главе с США. Эксперт указал на то, что в «Большую двадцатку» входят страны, которые «не пляшут под дудку Вашингтона». Отмечается, что у Белого дома не получится превратить встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии в антироссийскую и антикитайскую платформу по примеру саммита G7.