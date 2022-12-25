Трибуна со зрителями обрушилась на баскетбольном матче в Египте

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Во время баскетбольного матча между египетскими клубами Каира и Александрии обрушилась трибуна со зрителями, передает El Balad. Инцидент произошел в городе имени Шестого октября под Каиром.

В результате матч пришлось приостановить. По предварительным данным пострадали 27 человек. Зрители и спортсмены пытались помочь пострадавшим.

Прекратить выдавать разрешение на проведение боёв быков попросил власти регионов избранный президент Колумбии Густаво Петро. Это обращение поступило на фоне трагедии в департаменте Толима, где во время шоу обрушилась трибуна со зрителями. По данным офиса омбудсмена Колумбии, в результате погибли по меньшей мере пять человек. В свою очередь губернатор Толимы Хосе Рикардо Ороско сообщил о более чем 60 пострадавших.

Во время интервью, проходящего в Барселоне с футболистом Андресом Иньестой, произошло обрушение временной трибуны, травмы в результате инцидента получили 18 человек. Причина обрушения может заключаться в том, что трибуна не выдержала веса людей, которые на ней находились. По факту произошедшего организовано расследование. Отмечалось, что полученные пострадавшими травмы не являются серьёзными. Сам Иньеста опубликовал у себя в Twitter сообщение со словами поддержки пострадавшим в инциденте.