В Ирландии трех украинцев задержали за контрабанду двух тонн кокаина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое украинцев задержаны в ирландском городе Корк по подозрению в перевозке 2,2 тонны кокаина, передает телеканал RTE. Всего в поле зрения полиции попали шесть человек — членов экипажа грузового судна MV Matthew, на котором перевозили наркотики.

Трое мужчин — иранец и двое украинцев — были арестованы, сотрудники полиции продолжили опрашивать членов экипажа грузового судна MV Matthew, на котором были обнаружены наркотики. Еще трое мужчин — иранец, украинец и гражданин Великобритании допрашиваются в полицейских участках в Вексфорде, —говорится в сообщении.

Ирландские правоохранители продолжают обыск судна, но обнаруженную партию уже назвали рекордной по объему. Приблизительно она оценивается в €158 млн.

В антинаркотической операции помимо полиции были задействованы Военно-морская служба, Воздушный корпус Ирландии и спецподразделение «Крыло армейских рейнджеров».

Ранее в этой же стране были задержаны двое украинских беженцев по обвинению в незаконной торговле сигаретами. Сообщалось, что городе Леттеркенни в графстве Донегол двое мужчин продавали сигареты из автомобиля с украинскими госномерами. В ходе обыска салона машины полиция обнаружила восемь тысяч сигарет без акцизных марок. Рассмотрение дела обвиняемых запланировано на декабрь.

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