Три новых беспилотника поступили на вооружение армии Ирана

https://static.news.ru/photo/99b376ee-819e-11ea-91a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iran Military/twitter.com

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что армия страны приняла на вооружение три ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Эти беспилотники могут подниматься на высоту до 12-13,5 тыс. м… и обладают радиусом действия до 1,5 тыс. км, — цитирует его агентство ИСНА.

Он добавил, что при этом скорость одного из них — целевого реактивного БПЛА может достигать 900 км в час.

Как писал NEWS.ru, израильская компания Metro Skyways разработала шестиместное городское аэротакси ityHawk. За основу был взят военный транспортник Cormorant. Такси полностью работает на электротяге. Вертикальный взлёт происходит за счёт двух горизонтальных вентиляторов, а полёт — двух толкающих вентиляторов в хвосте.