Три человека погибли при пожаре на фабрике в Стамбуле

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Три человека погибли и девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле, передает CNN Turk. По данным телеканала, среди пострадавших есть и пожарные, отравившиеся дымом.

Когда мы разговариваем с сотрудниками здесь, они говорят, что слышали взрыв, похожий на бомбу. Тех, кто работал на близлежащих фабриках, также отправили в безопасные зоны, — говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул на трёхэтажном лакокрасочном заводе в промзоне Тузла Орханлы, огонь распространился ещё на пять близлежащих фабрик, в окрестностях повреждены многие здания и транспортные средства. Генеральная прокуратура Анатолии начала расследование взрыва, на место прибыл прокурор. Людям, находящиеся в этой зоне, советуют не выходить на улицу до тех пор, пока пожар не будет полностью потушен: по словам экспертов, дым от пожара содержит химические вещества и опасен для здоровья.

Ранее крупный пожар вспыхнул во французском городе Шамальер на фабрике по производству денежных банкнот, принадлежащей Банку Франции. В ходе него пострадали 24 человека, четыре человека были госпитализированы. По предварительным данным, они получили интоксикацию дымом. Сообщается, что в результате пожара никто не погиб, пострадали ли банкноты, остаётся неизвестным. Отмечается, что сотрудники экстренных служб боролись с огнём на протяжении более 10 часов.