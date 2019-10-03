https://static.news.ru/photo/a30ebab4-e5e5-11e9-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ООН заявляет, что на помойке оказывается треть всех продуктов питания на планете. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа (основана в 1963 году как орган помощи в системе ООН).

В ВПП напоминают, что в мире ежегодно производят около 4 млрд тонн продовольствия, и этого могло бы хватить на всех жителей планеты, если бы продукты питания рационально использовались и распределялись. Ежегодно в мире выбрасывают 1,3 млрд тонн продуктов питания. В Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предлагают сократить объемы отходов при помощи самых простых мер, например, изменив условия хранения продуктов.

К новой кампании привлекли всемирно известных шеф-поваров. В ВПП подсчитали, что, вдвое сократив масштабы продовольственных потерь, международное сообщество сможет добиться значительного прогресса в борьбе с голодом, подчеркивают в ООН.

Ранее Сейм Польши принял закон, обязывающий магазины отдавать непроданную продукцию на социальные нужды малоимущим слоям населения. Речь идёт о продуктах «нетоварного» вида и тех, у которых истекает срок годности. Новое правило относится к супермаркетам площадью более 250 кв. м, в которых доходы от продажи продуктов питания составляют не менее 50% доходов от продажи всех товаров. А начиная с 2021 года его действие распространится на более мелкие магазины и ларьки.

Заниматься такой принудительной благотворительностью коммерсанты будут не напрямую, а через одну из неправительственных организаций, с которой обязаны заключить контракт. Распространять продукты малоимущим будут её волонтёры.Нарушителям закона должен грозить дифференцированный штраф. Он начисляется за каждый выброшенный в мусорный контейнер килограмм продуктов в размере 0,10 злотых.

Подобные правила ранее были введены в Италии, Франции, Чехии и Бельгии, писал News.ru.