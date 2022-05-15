Трасс предложила создать глобальное НАТО Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО для контроля над Индо-Тихоокеанским регионом

Министр иностранных дел Великобритания Элизабет Трасс / Фото Ryan Jenkinson/News Images via Global Look Press

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, передаёт ТАСС. Министр также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в Альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.

Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что, защищая евро-атлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, — сказала Трасс по прибытии на неформальную встречу глав МИД НАТО в Берлине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее отметила, что НАТО всегда будет оставаться оборонительным альянсом. По её словам, после начала военной операции России на Украине мир изменился. Финляндия и Швеция ранее «не хотели вступать в Альянс, однако теперь их туда толкают».

Финляндия и Швеция, ранее являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.