Трансгендер — спикер ВСУ угрожает россиянам: что говорит, как ее накажут В правительстве России отреагировали на угрозы трансгендера — спикера ВСУ

Фото: Социальные сети

Сара Эштон-Чирилло

Правительство России предаст широкой огласке угрозы представителя сил обороны Украины Сары Эштон-Чирилло убивать пророссийских журналистов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Что об этом известно?

Захарова пообещала перенаправить в неправительственные и международные организации видео с угрозами.

«Зомби-апокалипсис. Разошлем это очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО», — заявила Захарова.

Кто такая Сара Эштон-Чирилло

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении — Майкл Джон Эштон-Чирилло) в начале августа стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным украинского издания «Страна.ua», она ведет англоязычный проект, цель которого — «противодействие российской пропаганде». Он направлен на американскую и европейскую аудиторию.

Ранее трансгендер работала журналисткой. В 2022 году подписала контракт с Вооруженными силами Украины. Она служила медиком в одной из бригад территориальной обороны и получила боевое ранение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Сара Эштон-Чирилло сказала про россиян

Спикер Вооруженных сил Украины опубликовала видеообращение, в котором пообещала убивать российских журналистов.

«На следующей неделе зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а их бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за их преступления», — сказала она.

Сара Эштон-Чирилло в августе в ходе пресс-конференции заявила, что иногда в своих каналах делает определенные заявления только для того, чтобы привлечь внимание России. При общении с украинскими журналистами Эштон-Чирилло назвала жителей РФ «тупыми».

Также в ходе одного из эфиров в социальных сетях спикер ВСУ сказала, что российские военнослужащие «не являются людьми». Позднее она объяснила свои слова шуткой.

Как могут наказать трансгендера — представителя ВСУ

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил в своем Telegram-канале, что намерен обратиться в Следственный комитет и ФСБ из-за угроз Сары Эштон-Чирилло.

«Оставим в стороне внешний вид и манеры этой полудевушки. Если украинские власти считают, что именно так должно выглядеть лицо украинской армии, то, как говорится, Бог им судья. Меня в данном случае беспокоит факт озвученной в СМИ угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — заметил парламентарий.

По его мнению, слова спикера ВСУ могут подпадать под статьи 119 и 205 Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы до двух и до 15 лет соответственно.

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил NEWS.ru, что приложит все усилия, чтобы Эштон-Чирилло вышла в телеэфир в наручниках.

«Если это существо Чирилло окажется в зоне боевых действий, пусть чаще оглядывается. Мы приложим все усилия и дадим ему возможность в наручниках выйти в эфир „Соловьев Live“», — сказал он.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает, что сотрудникам СМИ нужно всерьез отнестись к угрозам представителя ВСУ, и призвал коллег быть осторожнее.

«О моральных качествах представителей украинской власти говорить, наверное, уже бессмысленно. Увы, эти угрозы могут быть вполне реальными. Примеры террора против наших журналистов мы видели уже не раз. Самых известных телеведущих и лидеров общественного мнения и так уже охраняют», — сообщил он NEWS.ru.

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