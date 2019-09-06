https://static.news.ru/photo/8e828258-d189-11e9-a9c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Heitmann/dpa/Global Look Press

Администрацию президента США Дональда Трампа призвали возродить добычу и обогащение урана через программу времён холодной войны. Соответствующее письмо в Белый дом направили представители американского Института атомной энергетики (NEI).

Послание адресовано советникам президента по нацбезопасности и экономике Джону Болтону и Ларри Кудлоу, пишет Reuters со ссылкой на копию бумаги. Они являются сопредседателями рабочей группы по атомному топливу, которую Трамп создал после того, как в июле отказался вводить квоты на производство урана в США.

Авторы инициативы просят выделить деньги на основании закона об оборонном производстве от 1950 года. Цель финансирования — добыча топлива для оборонных нужд внутри страны, а также для увеличения федеральных резервов урана для предприятий атомной энергетики.

Сотрудники NEI призывают осуществлять «прямые платежи» американским предприятиям или производителям урана для его продажи. В письме также подчёркивается, что самая эффективная поддержка, которую может оказать правительство, заключается в «удовлетворении потребностей правительства в части внутренней безопасности долгосрочными контрактами».

Ранее News.ru писал, что США пригрозили Ирану усилить санкции из-за отказа от экспорта урана. Американский Совет национальной безопасности расценил заявление Тегерана о накоплении обогащённого урана вопреки условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как «ядерный шантаж». Исламская Республика отказалась от экспорта излишков обогащённого урана и тяжёлой воды и вернётся к соблюдению условий ядерной сделки, если то же самое сделают и участвующие в ней европейские страны.