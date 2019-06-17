https://static.news.ru/photo/2bab5e40-90e6-11e9-b1c2-fa163e074e61_1024.jpg Бехруз Камальванди Фото: Ahmad Halabisaz/XINHUA/Global Look Press

Власти Ирана намерены сократить свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). В частности, речь идёт о прекращении экспорта излишков обогащённого урана и тяжёлой воды.

Решение Тегерана означает, что после 27 июня объём урана в стране превысит допустимые соглашением 300 кг. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди, Исламская Республика вернётся к соблюдению условий сделки, если это сделают участвующие в ней европейские страны.

Наше терпение иссякло: мы ждали год и дали ещё два месяца, так что у них ещё есть немного времени, чтобы исправить ситуацию, — цитирует Камальванди ISNA .

Ранее News.ru писал, что Москва с пониманием отнеслась к решению Тегерана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке, но призвала воздержаться от дальнейших шагов в данном направлении. Кроме того, российская сторона призвала США прекратить политику, затрудняющую отношения Ирана с другими странами.