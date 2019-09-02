https://static.news.ru/photo/3c80f15c-cd96-11e9-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Телеканал CNN заметил, что президент США Дональд Трамп не помнит об ураганах пятой категории, хотя с момента его вступления в должность на Штаты обрушились четыре мощных стихийных бедствия.

Во время брифинга в Вашингтоне, посвящённого урагану «Дориан», лидер заявил, что слышал об ураганах пятой категории и видел несколько природных явлений четвёртой категории.

Ураган «Дориан», который настиг Багамы в воскресенье, 1 сентября, повлиял на жизни 20 млн человек в Соединённых Штатах. Ему была присвоена наивысшая (пятая) категория опасности.

В настоящее время его ожидают у восточных берегов Флориды, писал News.ru.