Телеканал CNN заметил, что президент США Дональд Трамп не помнит об ураганах пятой категории, хотя с момента его вступления в должность на Штаты обрушились четыре мощных стихийных бедствия.
Во время брифинга в Вашингтоне, посвящённого урагану «Дориан», лидер заявил, что слышал об ураганах пятой категории и видел несколько природных явлений четвёртой категории.
Ураган «Дориан», который настиг Багамы в воскресенье, 1 сентября, повлиял на жизни 20 млн человек в Соединённых Штатах. Ему была присвоена наивысшая (пятая) категория опасности.
В настоящее время его ожидают у восточных берегов Флориды, писал News.ru.