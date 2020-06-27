Трамп заявил, что властям США осталось немного для победы над COVID-19

https://static.news.ru/photo/25de21b6-b7ee-11ea-bc71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Власти США должны проделать ещё совсем немного работы в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране, заявил американский президент Дональд Трамп.

Нам предстоит немного поработать. Мы справимся, — цитирует его ТАСС.

Трамп добавил, что властям США удалось добиться большого прогресса в ситуации с коронавирусом и достичь хороших показателей в вопросе восстановления экономики. При этом он вновь дал понять, что ответственность за происходящее лежит на Китае.

26 июня Майк Пенс заявил, что власти США зафиксировали рост числа новых случаев заболевания новым коронавирусом в 16 штатах, в оставшихся 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. По его мнению, это большой прогресс в сравнении с ситуацией, когда в США каждый день регистрировали до 40 тысяч заболевших коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Трамп, намекая на причастность Китая к пандемии COVID-19 в мире, предложил назвать вирус «Ухань» или «кунг-флю». Ранее американский лидер не раз говорил о том, что ответственность за пандемию лежит на Китае. В Белом доме считают, что в КНР скрывают информацию о происхождении вируса и масштабах его распространения.