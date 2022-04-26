Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своём отказе возвращаться в Twitter после объявления о покупке социальной сети основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Политик отметил, что планирует остаться в созданную под его патронажем соцсеть TRUTH. Несмотря на это он положительно высказался о покупке социальной сети предпринимателем, сообщает РИА Новости.

Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH, — поделился Трамп.

По его словам, Маск внесёт улучшения в Twitter, он также назвал миллиардера «хорошим человеком». Трампа заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.

Илон Маск купит компанию Twitter за $44 млрд. О заключении сделки ранее стало известно из пресс-релиза компании, который распространил в понедельник, портал PR Newswire. После завершения сделки компания станет непубличной. Стоимость одной акции при этом составила $54,2. Там также добавляется, что по завершении сделки новый владелец сделает компанию непубличной.