Трамп заявил, что не будет прививаться от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что проследит за вакцинацией сотрудников Белого дома, однако сам пока не планирует прививаться от коронавируса.

В своём Twitter он отметил, что сотрудники Белого дома по программе вакцинации должны получить прививки «несколько позже», если в срочной вакцинации кого-либо из них не будет срочной необходимости. По словам Трампа, он «попросил внести эту корректировку».

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Я не планирую делать прививку, но с нетерпением жду возможности сделать её в подходящее время. Спасибо! — написал Трамп.

Уже известно, что по изначальным планам сотрудники Белого дома должны получить вакцину от коронавируса одновременно с гражданами США из групп риска. Однако теперь, судя по всему, Трамп намерен лишить их этого приоритета ради большего числа прививок для рядовых американцев.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом. Он назвал Трампа «легкомысленным», а его помощницу Хоуп Хигс, первой из сотрудников Белого дома заразившуюся коронавирусом, — «лахудрой».