Трамп заявил, что не будет прививаться от коронавируса

В своём Twitter он отметил, что сотрудники Белого дома по программе вакцинации должны получить прививки «несколько позже», если в срочной вакцинации кого-либо из них не будет срочной необходимости. По словам Трампа, он «попросил внести эту корректировку».

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!