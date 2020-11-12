Трамп запретил инвестировать в компании, связанные с ВС Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Вооружённым силам Китая.
Запрет на инвестирование в такие компании вступит в силу с 11 января следующего года. Как говорится в сообщении,
Как ранее сообщал NEWS.ru, бывшие сотрудники Минобороны США заподозрили Дональда Трампа в подготовке военной операции против Ирана или других противников в последние дни своего президентства. В частности, по мнению специалистов, с этим может быть связана отставка главы Пентагона Марка Эспера.