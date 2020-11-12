Трамп запретил инвестировать в компании, связанные с ВС Китая

https://static.news.ru/photo/68a651ce-2528-11eb-8048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Вооружённым силам Китая.

Запрет на инвестирование в такие компании вступит в силу с 11 января следующего года. Как говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома, в перечень китайских организаций входят компании, которые до этого были включены Министерством обороны США в список юрлиц, имеющих отношение к китайской военной промышленности.

Как ранее сообщал NEWS.ru, бывшие сотрудники Минобороны США заподозрили Дональда Трампа в подготовке военной операции против Ирана или других противников в последние дни своего президентства. В частности, по мнению специалистов, с этим может быть связана отставка главы Пентагона Марка Эспера.