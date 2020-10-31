Трамп ужесточит иммиграционную политику США в случае переизбрания

https://static.news.ru/photo/56bdd916-1b8f-11eb-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США на второй срок ужесточит иммиграционную политику. Она будет проводиться на базе четырёх приоритетов: ограничение предоставления убежища, ликвидация городов-убежищ, расширение запрета на въезд граждан других стран и ужесточение требований к обращающимся за американской визой.

Об этом сообщил старший советник американского лидера Стивен Миллер в интервью телекомпании NBC. По его словам, цель состоит в том, чтобы «поднять и улучшить стандарты для въезда» в Соединённые Штаты.

Некоторые из планов потребуют изменений законодательства. Другие могут быть достигнуты посредством действий исполнительной власти.

Во многих случаях для решения этих проблем и восстановления некоторого подобия здравомыслия в наших иммиграционных программах требуется реформа регулирования. Конгресс делегировал большие полномочия. И это подчёркивает всю глубину выбора, стоящего перед американским народом, — сказал Миллер.

Миллер возглавляет иммиграционную политику в Белом доме, которую критики описывают как жестокую, расистскую и противоречащую ценностям американцев как нации иммигрантов.

Выборы главы государства в США пройдут 3 ноября. Сейчас у Трампа падают рейтинги, но несмотря на это, он всё ещё вполне способен вырвать победу у Джо Байдена. Такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru Алек Брук-Красный, первый русскоязычный депутат законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк, занимавший этот пост почти 10 лет, с 2006 по 2015 год.