Трамп ужесточит иммиграционную политику США в случае переизбрания

Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США на второй срок ужесточит иммиграционную политику. Она будет проводиться на базе четырёх приоритетов: ограничение предоставления убежища, ликвидация городов-убежищ, расширение запрета на въезд граждан других стран и ужесточение требований к обращающимся за американской визой.
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Некоторые из планов потребуют изменений законодательства. Другие могут быть достигнуты посредством действий исполнительной власти.
Во многих случаях для решения этих проблем и восстановления некоторого подобия здравомыслия в наших иммиграционных программах требуется реформа регулирования. Конгресс делегировал большие полномочия. И это подчёркивает всю глубину выбора, стоящего перед американским народом, — сказал Миллер.
Миллер возглавляет иммиграционную политику в Белом доме, которую критики описывают как жестокую, расистскую и противоречащую ценностям американцев как нации иммигрантов.
Выборы главы государства в США пройдут 3 ноября. Сейчас у Трампа падают рейтинги, но несмотря на это, он всё ещё вполне способен вырвать победу у Джо Байдена. Такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru Алек Брук-Красный, первый русскоязычный депутат законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк, занимавший этот пост почти 10 лет, с 2006 по 2015 год.