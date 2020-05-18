Трамп считает ВОЗ марионеткой Китая

https://static.news.ru/photo/197a99f6-7de5-11ea-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Президент Соединённых Штатов снова заявил о претензиях к Всемирной организации здравоохранения. Он назвал её марионеткой в руках Пекина.

Политик отметил, что ВОЗ в последнее время плохо работала, передаёт «Интерфакс».

Трамп принял решение отказаться от выступления на ассамблее здравоохранения, которую организовала ВОЗ. Вместо этого он сделает собственное заявление на ту же тему в ближайшее время.

Они (ВОЗ. — NEWS.ru) — марионетки в руках Китая, — подчеркнул американский лидер.

Ранее, как писал NEWS.ru, советник президента США Питер Наварро заявил, что китайские власти скрыли достоверные данные о коронавирусе и позволили туристами распространить болезнь по всему миру. По его словам, нулевой пациент появился в Ухани в ноябре 2019 года.