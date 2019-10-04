https://static.news.ru/photo/adba75a6-e726-11e9-8b02-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей». Об этом на допросе в Конгрессе заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Бывший чиновник считает, что Трамп «глубоко укоренился в негативном взгляде на Украину».

Он сказал, что Украина — коррумпированная страна, полная ужасных людей, — цитирует Волкера «Страна.ua».

Кроме того, Волкер заявил, что Трамп не хотел встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ранее писал News.ru, 27 сентября стало известно, что Волкер подал в отставку. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на Зеленского.

Накануне Волкер давал показания конгрессменам в закрытом режиме более девяти часов. В ходе допроса он заявил, что за скандальным телефонным разговором президентов США и Украины последовал ещё один звонок, в котором дипломат призвал украинские власти не вмешиваться во внутреннюю политику США.

По словам Волкера, украинская сторона задавала много вопросов о причинах прекращения военной помощи и заморозки процесса согласования встречи Трампа и Зеленского.