https://static.news.ru/photo/7131d0ba-e17d-11e9-b4ba-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: ru.wikipedia.org/.S. State Department - [1], Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72477795

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.

Об этом сообщает телеканал CNN . После этого Волкера вызвали повесткой в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа.

Ранее News.ru сообщал, что в США предали огласке жалобу анонимного разведчика на телефонную беседу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, из-за которой начали процедуру импичмента в Конгрессе. В ней сотрудник спецслужб пересказал не только содержание скандального разговора, но привёл другие компрометирующие сведения о президенте. Ранее ознакомившиеся с запиской члены Конгресса назвали её «тревожной».