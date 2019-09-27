Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении Трампа на украинского лидера Зеленского.
Об этом сообщает телеканал
Ранее News.ru сообщал, что в США предали огласке жалобу анонимного разведчика на телефонную беседу президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, из-за которой начали процедуру импичмента в Конгрессе. В ней сотрудник спецслужб пересказал не только содержание скандального разговора, но привёл другие компрометирующие сведения о президенте. Ранее ознакомившиеся с запиской члены Конгресса назвали её «тревожной».