Трамп: Россия в итоге захватит всю Украину

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Дональд Трамп

Россия захватит всю Украину в ходе проведения специальной военной операции, заявил в беседе с журналистами Fox News бывший президент США Дональд Трамп. Он добавил, что если бы он до сих пор возглавлял государство, президент России Владимир Путин не стал бы проводить СВО. Лидеры, по словам Трампа, отлично ладили друг с другом.

Если бы я был президентом, Путину было бы намного лучше, потому что он не пошел бы на Украину. В итоге Россия захватит всю страну, — предположил Трамп.

До этого Трамп говорил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, Путин понимал, что нельзя начинать спецоперацию на Украине. Российский президент решился на такой шаг уже при нынешнем главе государства Джо Байдене, отмечал политик.

На вопрос, на чем основана его уверенность в возможности остановить украинский конфликт, Трамп сообщал, что Путин знал — «не стоит со мной возиться».

Ранее Дональд Трамп заявил, что после решения Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, жителям CША пора начинать молиться. По его мнению, такая ситуация возникла из-за некомпетентности властей США. Бывший американский лидер добавил, что мир теперь играет с «большими вещами», о чем он предупреждал.