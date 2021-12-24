Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время пребывания на должности главы государства не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена, потому что решил не вмешиваться в ход расследования, передаёт портал The Daily Wire. Сноудена и Ассанжа обвиняют в разглашении секретной информации, первый находится в России, второй — в Великобритании, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США.

Я мог бы сделать это, но скажу так — есть люди с разными точками зрения на этот вопрос, на обеих сторонах этого дела. И есть плохие люди на одной стороне. И я решил, пусть суд сделает свою работу, — сказал Трамп, не уточнив, о ком именно идёт речь.

Касательно второго обвиняемого Трамп добавил, что тот пошёл на «шпионскую сделку». По словам бывшего американского лидера, дело, касающееся «человека, который раскрыл настоящую коррупцию», спровоцировало у него сильные чувства, но он решил не давить на следствие.

Эдвард Сноуден передал американским и британским СМИ секретную информацию о масштабной слежке правительствами 35 государств более чем за миллиардом человек в 60 странах, а также о программах слежения за сотрудниками спецслужб и за официальными лицами. После этого он бежал из США сперва в Гонконг, а затем в Россию. Сноуден намеревался попасть из Москвы в ЮАР, но американские власти аннулировали его паспорт. В 2020 году Дональд Трамп, находясь на посту президента США, обещал рассмотреть вопрос о помиловании экс-сотрудника ЦРУ, но так и не сделал этого.

Основателя Wikileaks Ассанжа в США обвиняют в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация президента Байдена сообщала, что намерена добиваться его экстрадиции.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа прав на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.