Китай обвинил США в «двойных стандартах» из-за дела Ассанжа

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продемонстрировало двойные стандарты США в отношении свободы слова, передаёт ТАСС. Так он прокомментировал удовлетворение апелляции Министерства юстиции США в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу об экстрадиции Ассанжа в Соединённые Штаты .

Я заметил сообщения СМИ, в которых говорилось о том, что дело Ассанжа в полной мере изобличает двойные стандарты США в отношении свободы прессы и свободы слова. Создаётся впечатление, что каждый человек может пользоваться этими свободами, пока не будет критиковать США или пока не расскажет об их преступлениях, иначе он также окажется за решёткой подобно Ассанжу, — сказал Вэньбинь.

По его словам, когда в США будут вновь призывать к свободе слова, то «люди будут вспоминать о судьбе Ассанжа».

Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляцию Минюста США и постановил передать дело Ассанжа в суд первой инстанции — Вестминстерский магистратский суд для дальнейшей передачи на рассмотрение министра внутренних дел, который и примет решение об экстрадиции.

Ранее Вестминстерский магистратский суд постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в CША из-за риска его самоубийства.

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация президента Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа прав на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.