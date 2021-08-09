Трамп призвал сторонников привиться от COVID-19

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом к сторонникам сделать прививку от коронавируса, так как она обеспечивает защиту. Он сообщил об этом в эфире Fox News.

Вакцины оказались потрясающей вещью. Благодаря мне они были разработаны столь быстро, — заявил Трамп.

Экс-глава Белого дома отметил, что республиканцы сделали препараты за девять месяцев, хотя обычно это занимает пять лет. А демократы вообще бы их не сделали, подчеркнул Трамп.

Бывший президент добавил, что является большим поклонником вакцин. Но при этом он и большой поклонник свобод, поэтому люди должны сами сделать выбор.