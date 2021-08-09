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Трамп призвал сторонников привиться от COVID-19

08:14, 08 августа 2021
Трамп призвал сторонников привиться от COVID-19 Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент США Дональд Трамп выступил с призывом к сторонникам сделать прививку от коронавируса, так как она обеспечивает защиту. Он сообщил об этом в эфире Fox News.

Вакцины оказались потрясающей вещью. Благодаря мне они были разработаны столь быстро, — заявил Трамп.

Экс-глава Белого дома отметил, что республиканцы сделали препараты за девять месяцев, хотя обычно это занимает пять лет. А демократы вообще бы их не сделали, подчеркнул Трамп.

Бывший президент добавил, что является большим поклонником вакцин. Но при этом он и большой поклонник свобод, поэтому люди должны сами сделать выбор.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что в США 7 августа было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это в 10 раз больше, чем в начале июля. Представители системы здравоохранения выражают опасения, что рост госпитализаций и летальных исходов продолжит увеличиваться, если большая часть населения не вакцинируется. 

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