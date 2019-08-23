Президент США Дональд Трамп вместе с женой прилетел во Францию, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».
Супруги прилетели на частном самолёте. Меланья Трамп была в чёрных очках и в жёлтом платье, передаёт
Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.
Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, писал News.ru.