https://static.news.ru/photo/c2fd2504-c664-11e9-9db3-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп с супругой Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вместе с женой прилетел во Францию, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».

Супруги прилетели на частном самолёте. Меланья Трамп была в чёрных очках и в жёлтом платье, передаёт The Sun .

Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, писал News.ru.