https://static.news.ru/photo/8a03a388-c3ce-11e9-b6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон решили пригласить Россию на саммит «Большой семёрки», который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.

По данным источников CNN , американский президент поднимет данный вопрос в ходе встречи лидеров стран-участниц G7, которая состоится в эти выходные во французском городе Биарриц.

Собеседник издания сообщил, что решение пригласить Москву на саммит Трамп и Макрон приняли во время телефонного разговора. При этом идея приглашения принадлежала президенту Франции.

Ранее российский лидер Владимир Путин не исключил возобновления формата G8, но подчеркнул, что Россия не ставит себе это «как самоцель».

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как в 2014 году Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит G8 в Сочи.

Как писал News.ru, президент США готов поддержать возвращение России в «Большую восьмёрку». Об этом он заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.