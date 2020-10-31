Трамп: при Байдене поток беженцев в США увеличится на 700%

https://static.news.ru/photo/e67bb94a-1bb4-11eb-a1d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO

Кандидат на выборах от Демократической партии Джо Байден в случае победы намерен увеличить поток беженцев из стран, охваченных терроризмом, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, ему удалось приостановить поток беженцев из стран, охваченных терроризмом. В случае своего переизбрания он обещает и дальше держать радикальных исламистов подальше от США.

Байден обещает увеличить число беженцев на 700%. Это сделка между Байденом и сумасшедшим Берни (так Трамп называет бывшего участника предвыборной гонки, сенатора-демократа Берни Сандерса. — NEWS.ru), — цитирует Трампа ТАСС.

Трамп добавил, что узнал об этом из совместного манифеста Сандерса и Байдена, в котором они якобы договорились на 700% увеличить число беженцев из самых опасных очагов насильственного терроризма, включая Сирию, Сомали и Йемен.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп напомнил конгрессу о необходимости принять закон о введении удостоверения избирателя. По словам американского лидера, это поможет Соединённым Штатам в будущем избежать многочисленных нарушений на выборах. Он привёл в пример данные по спискам избирателей, на которые ссылался генпрокурор Техаса Кен Пэкстон. Он якобы который обнаружил 95 тысяч человек без гражданства США. Большинство из них смогли каким-то образом сходить на выборы в Техасе, где самые жёсткие в стране законы, регулирующие процесс голосования.