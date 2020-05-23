Трамп пожаловался, что Путин не хочет его переизбрания президентом США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы на выборах.
Я ему нравлюсь. Но, думаю, он не хочет, чтобы я победил, — цитирует РИА Новости главу Белого дома, давшего интервью журналистке Шэрил Аткиссон из новостной программы Full Measure.
Трамп добавил, что также не хочет его переизбрания и Китай.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон собрала рекордную сумму для кампании Джо Байдена — соперника Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.
У бывшего вице-президента были проблемы с привлечением средств на реализацию своих президентских амбиций. Но как только в его кампанию включились более влиятельные демократы, дела пошли на лад. Впрочем, суммы в его распоряжении всё равно не дотягивают до тех, что имеются у Трампа.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, Трамп баллотируется на второй четырёхлетний срок.