Трамп пожаловался, что Путин не хочет его переизбрания президентом США

https://static.news.ru/photo/76782f3e-9dd3-11ea-a661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Kazmaier/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы на выборах.

Я ему нравлюсь. Но, думаю, он не хочет, чтобы я победил, — цитирует РИА Новости главу Белого дома, давшего интервью журналистке Шэрил Аткиссон из новостной программы Full Measure.

Трамп добавил, что также не хочет его переизбрания и Китай.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон собрала рекордную сумму для кампании Джо Байдена — соперника Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.

У бывшего вице-президента были проблемы с привлечением средств на реализацию своих президентских амбиций. Но как только в его кампанию включились более влиятельные демократы, дела пошли на лад. Впрочем, суммы в его распоряжении всё равно не дотягивают до тех, что имеются у Трампа.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, Трамп баллотируется на второй четырёхлетний срок.