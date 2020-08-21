Трамп потратил рекордный миллиард долларов на свою предвыборную кампанию

https://static.news.ru/photo/89093fb2-e47d-11ea-ac78-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уже израсходовал рекордную сумму на кампанию по своему переизбранию. Однако это не помогло ему улучшить рейтинг относительно Джо Байдена, который является основным конкурентом действующего главы Белого дома.

Как сообщает The Washington Post, Трамп начал собирать и тратил деньги на своё переизбрание ещё в 2017 году, то есть раньше, чем предыдущие президенты. В результате его штаб, Республиканская партия и два аффилированных комитета потратили уже более одного миллиарда долларов. Эта сумма является рекордом для данного этапа предвыборной гонки.

Для сравнения: на предвыборную кампанию бывшего президента Барака Обамы в 2012 году Национальный комитет Демократической партии (НКДП) к этому моменту избирательного цикла истратил всего 643 миллиона долларов.

Однако эти огромные расходы Трампа, судя по всему, не помогли ему обойти по рейтингу Байдена. Согласно опросу Real Clear Politics, бывший вице-президент в настоящее время лидирует по стране с 7,6 балла, а опрос Five Thirty Eight даёт Байдену преимущество в 8,6 балла.

По мере выхода на финишную прямую как кандидат от республиканцев, так и кандидат от демократов наращивают усилия по сбору средств и расходам, запустив многомиллионные рекламные кампании.

Согласно опубликованным данным, Байден опередил Трампа по сбору пожертвований на ведение кампании как в мае, так и в июне. Однако в июле Трамп собрал 165 миллионов долларов, тогда как штаб Байдена сообщил о сборе 140 миллионов долларов (официальные данные не будут доступны до октября).

Ранее штаб Трампа сообщил, что на начало августа в наличии у них было уже более 300 миллионов долларов, что немного больше, чем 294 миллиона долларов, о которых сообщал штаб Байдена.

Выборы в Соединённых Штатах пройдут 3 ноября. Ранее NEWS.ru писал, что бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился быть кандидатом на пост главы страны от Демократической партии. Он отметил, что горд быть демократом. Также, по словам Байдена, для него принятие номинации в руководители государства — это большая честь.