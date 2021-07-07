Трамп похвалил Гитлера за «удачную» политику

Бывший американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Европу в 2018 году вспомнил о положительных делах фюрера Адольфа Гитлера. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новую книгу журналиста Майкла Бендера.

Экс-главу Белого дома восхитила экономическая политика фюрера, который поднял немецкую экономику в 30-е годы. В книге утверждается, что старший помощник президента генерал Джон Келли был ошеломлён высказыванием политика.

Бывший глава Белого дома отрицает, что восхвалял Гитлера. Тем не менее источники утверждают, что помощник Трампа пытался доказать ему, что хвалить фюрера в любой форме является неправильным.

Примечательно, что самого Трампа несколько раз сравнивали с Гитлером. В первый раз бывший заведующий отделением психиатрии Медицинской школы Университета Дьюка Аллен Фрэнсис заявил, что политик может быть ответственным за «гораздо больше миллионов смертей», чем Адольф Гитлер, советский лидер Иосиф Сталин и глава КНР Мао Цзедун. Он подчеркнул, что называя Трампа сумасшедшим, американское общество скрывает факт «собственного сумасшествия».

Второй раз с фюрером Трампа сравнил министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми. Он считает, что экс-глава Белого дома является «террористом в костюме», который похож на Адольфа Гитлера и Чингисхана. По его словам, эти деятели, как и Трамп, ненавидели чужие культуры.