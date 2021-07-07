Трамп похвалил Гитлера за «удачную» политику

Бывший американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Европу в 2018 году вспомнил о положительных делах фюрера Адольфа Гитлера. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новую книгу журналиста Майкла Бендера.
Экс-главу Белого дома
Бывший глава Белого дома отрицает, что восхвалял Гитлера. Тем не менее источники утверждают, что помощник Трампа пытался доказать ему, что хвалить фюрера в любой форме является неправильным.
Примечательно, что самого Трампа несколько раз сравнивали с Гитлером. В первый раз бывший заведующий отделением психиатрии Медицинской школы Университета Дьюка Аллен Фрэнсис заявил, что политик может быть ответственным за «гораздо больше миллионов смертей», чем Адольф Гитлер, советский лидер Иосиф Сталин и глава КНР Мао Цзедун. Он подчеркнул, что называя Трампа сумасшедшим, американское общество скрывает факт «собственного сумасшествия».
Второй раз с фюрером Трампа сравнил министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми. Он считает, что экс-глава Белого дома является «террористом в костюме», который похож на Адольфа Гитлера и Чингисхана. По его словам, эти деятели, как и Трамп, ненавидели чужие культуры.