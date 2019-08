Психиатр отметил, что, «называя Трампа сумасшедшим, американское общество скрывает факт собственного сумасшествия». Безумнее того, что миллиардер был избран президентом, специалист называет факт сохранения «сумасшедшей политики» Трампа спустя более чем два года с момента его вступления в должность лидера США.

Психиатр подчеркнул, что американский лидер должен быть сдержан, когда речь идёт о критике проводимой им политики.

Когда пользователи Сети обратили внимание на это скандальное заявление, телеведущий Брайан Стелтер, который не стал прерывать Фрэнсиса, оправдался за случившееся. В посте в своём аккаунте в Twitter он согласился с тем, что должен был остановить психиатра. По словам Стелтера, из-за технических неполадок он не услышал его слов.

I agree that I should have interrupted after that line. I wish I had heard him say it, but I was distracted by tech difficulties (that's why the show open didn't look the way it normally does, I had two computers at the table, etc). Not hearing the comment is my fault.