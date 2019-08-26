https://static.news.ru/photo/8f5e238e-c807-11e9-a093-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Бывший заведующий отделением психиатрии Медицинской школы Университета Дьюка Аллен Фрэнсис заявил, что президент США Дональд Трамп может быть ответственен за «гораздо больше миллионов смертей», чем Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Мао Цзэдун.

Психиатр отметил, что, «называя Трампа сумасшедшим, американское общество скрывает факт собственного сумасшествия». Безумнее того, что миллиардер был избран президентом, специалист называет факт сохранения «сумасшедшей политики» Трампа спустя более чем два года с момента его вступления в должность лидера США.

Трамп является таким же разрушительным человеком в этом столетии, как Гитлер, Сталин и Мао были в прошлом веке. Он может быть ответственен за гораздо больше миллионов смертей, чем были они, — заявил Фрэнсис в эфире CNN.

. @AllenFrancesMD , a psychiatrist, tells @Brianstelter : Trump "may be responsible for many more million deaths" than Adolf Hitler, Joseph Stalin, and Mao Zedong. https://t.co/cBUZVQjhNU pic.twitter.com/RVARyeVnVh — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) August 25, 2019

Психиатр подчеркнул, что американский лидер должен быть сдержан, когда речь идёт о критике проводимой им политики.

Когда пользователи Сети обратили внимание на это скандальное заявление, телеведущий Брайан Стелтер, который не стал прерывать Фрэнсиса, оправдался за случившееся. В посте в своём аккаунте в Twitter он согласился с тем, что должен был остановить психиатра. По словам Стелтера, из-за технических неполадок он не услышал его слов.

Это моя вина, что я не услышал данный комментарий, — написал телеведущий.

I agree that I should have interrupted after that line. I wish I had heard him say it, but I was distracted by tech difficulties (that's why the show open didn't look the way it normally does, I had two computers at the table, etc). Not hearing the comment is my fault. — Brian Stelter (@brianstelter) August 25, 2019

Ранее News.ru писал о том, что учёные раскрыли последствия планов Трампа взрывать ураганы ядерными бомбами.